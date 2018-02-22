Мілевський та Чигринський допоможуть маленькому сину прикарпатського футболіста

Колишні футболісти збірної України Артем Мілевський та Дмитро Чигринський візьмуть участь у благодійній акції.

Нападник брестського Динамо та захисник грецького АЕКа відповідно виставлять футболки із своїми автографами на аукціон, щоб допомогти 5-місячному синові гравця Прикарпаття Романа Бочкура, розповів під час прямої трансляції в Instagram відомий агент Олександр Панков, передає Чемпіон.

“Футболку Діми Чигринського ми виставимо на продаж вже 22 лютого (у Києві АЕК Чигринського гратиме із Динамо в Лізі Європи – ред.). І вже після гри на Суперкубок Білорусі 10 березня я привезу футболку Мілевського”, – розповів Панков.

Агент розповів, що вартість футболок на аукціоні стартуватиме від 1000 гривень.

Також за його словами, допомогти 5-місячному Максимку, у якого діагностували рак печінки, хочуть чинні гравці збірної – Євген Хачеріді, Олександр Зінченко та Євген Коноплянка.

“Тільки разом ми зможемо зарадити у цій біді сім’ї Романа Бочкура”. – резюмував агент.