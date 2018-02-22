Мілевський та Чигринський допоможуть маленькому сину прикарпатського футболіста

Колишні футболісти збірної України Артем Мілевський та Дмитро Чигринський візьмуть участь у благодійній акції.
Нападник брестського Динамо та захисник грецького АЕКа відповідно виставлять футболки із своїми автографами на аукціон, щоб допомогти 5-місячному синові гравця Прикарпаття Романа Бочкура, розповів під час прямої трансляції в Instagram відомий агент Олександр Панков, передає Чемпіон.
“Футболку Діми Чигринського ми виставимо на продаж вже 22 лютого (у Києві АЕК Чигринського гратиме із Динамо в Лізі Європи – ред.). І вже після гри на Суперкубок Білорусі 10 березня я привезу футболку Мілевського”, – розповів Панков.
Агент розповів, що вартість футболок на аукціоні стартуватиме від 1000 гривень.
Також за його словами, допомогти 5-місячному Максимку, у якого діагностували рак печінки, хочуть чинні гравці збірної – Євген Хачеріді, Олександр Зінченко та Євген Коноплянка.
“Тільки разом ми зможемо зарадити у цій біді сім’ї Романа Бочкура”. – резюмував агент.