Мешканці Петлюри потерпають від будівництва багатоповерхівки, яку зводять на місці старої котельні

Сьогодні мешканці будинків №38 та №42, що на вул. Петлюри у Коломиї, організували збори із забудівником, який поряд з їхнім житлом зводить багатоповерхівку.

Людям увірвався терпець через незручності, які вони терплять від такого сусідства.

Нагадаємо, біля будинків №38 і №42 на місці старої котельні облуговуючий кооператив “Родоніт” зводить багатоповерховий будинок.

Облуговуючий кооператив “Родоніт” придбав котельню по вулиці Шипайла, 38а у 2007 році за 280 тисяч гривень. В акті прийому-передачі державного комунального майна йдеться, що майно прийняв тоді приватний підприємець, а згодом – перший заступник міського голови Тарас Яворський. Раніше, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, одним із засновників кооперативу була дружина міського голови Наталія Слюзара.

Зараз засновниками кооперативу є Світлана Бритвак, Світлана Капущак та Наталія Хмарна.

Кожен день вантажівки, які возять будівельні матеріали, руйнують міжбудинковий заїзд, який належить мешканцям будинків №38 і №42.

“Під час руху вантажівок у сусідніх будинках від вібрації трясуться меблі у квартирах. Будинки знаходяться в неналежному стані – мають тріщини на стінах, тому мешканці хвилюються за свої оселі. А ще здіймається пилюка, яка не дає вільно дихати, що шкідливо впливає на навколишнє середовище та дихальні шляхи. Також у подвір’ї перебуває багато дітей і ці вантажівки загрожують їхньому здоров’ю і життю, бо рухаються без будь-яких правил безпеки”, – нарікає коломиянка Ліліана Одосій.

На зустріч приїхав директор фірми забудовника Олекса Салига разом зі своїм заступником.

Після жвавої дискусії забудівники прислухалися до нарікань мешканців і погодилися йти на компроміс. Вони наголошують: якби був відкритий заїзд з вулиці Шипайла, то користувалися б ним.

Також додають: всі основні будівельні матеріали закупляють саме у Коломиї.

Мешканці будинків вимагають у забудівника припинити заїзд вантажівок з вул. Петлюри. Натомість пропонують, щоб вантажівки заїжджали зі сторони вулиці Шипайла, але цьому там перешкоджають незаконно встановлені гаражі, які міський голова обіцяв мешканцям демонтувати.

Люди дали тижневий термін на демонтаж незаконних гаражів.

Вони налаштовані категорично: якщо вантажівки не припинять заїжджати з вулиці Петлюри, то перекриють дорогу.

Коломийська міська рада не забезпечила забудівнику заїзд, тому він змушений користуватися міжбудинковою територією на вулиці Петлюри.

Для цього міськрада мала демонтувати незаконно встановлені гаражі, але не зробила це чомусь досі.