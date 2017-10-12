Мешканці двох ОСББ бунтують проти добудови кафе на Чорновола

Сьогодні на засіданні Коломийської міської ради до депутатів звернулися жителі будинків на вулиці Чорновола 12 та 16.

Мешканці намагаються вирішити ситуацію з незаконною забудовою у дворі між двома будинками, пише ГК.

На межі двох будинків знаходиться кафе “Галерея”. Частина прибудови цього кафе зведена впритул до під’їзду, а тепер прибудову хочуть розширити ще на 62 м. кв.

Жителі переконують – вони не зможуть навіть зайти до будинку.

Як зазначили у міській раді, цю територію ОСББ приватизувати не можуть, бо вона є власністю міста. В той же час міський голова Ігор Слюзар заспокоює членів ОСББ – без їхньої згоди нічого добудувати не зможуть.

Питання виносилося на розгляд вже втретє, але рішення знову не прийняли.

Жителі переконують – будуть звертатися до юристів, аби отримати право на свою землю:

“Ми і так страждаємо через це кафе – постійно працює вентиляція і забивається каналізація. А тепер вони хочуть ще розширити добудову, хоча вона і так впритул до входу в під’їзд. Ми просто хочемо приватизувати територію своїх будинків, щоб зробити там двір, але навіть як члени ОСББ зробити цього не можемо”,-пояснює жителька будинку Оксана Попадюк.