Медики застерігають прикарпатців про небезпеку меланоми

Днями в Україні відбувся Всеукраїнський День діагностики меланоми у рамках панєвропейського проекту “Євромеланома”. З нагоди цієї дати медики Франківщини та науковці Івано-Франківського національного медичного університету скликали прес-конференцію для інформування населення про це захворювання.

Меланома — це найбільш злоякісна пухлина шкіри, яка надзвичайно швидко метастазує та може призвести до летального кінця. На сьогоднішній день це захворювання успішно лікується за однієї важливої умови — вчасна діагностика. Тому медики закликають всіх, у кого на тілі є, так звані, родимки, звернутися до лікаря, щоб спеціаліст дерматолог оглянув ці утворення, інформує Фіртка з посиланням на прес-службу ІФНМУ.

“Основним провокуючим фактором меланоми є сонячна інсоляція, — розповідає головний лікар Івано-Франківського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру, доцент кафедри дерматології та венерології ІФНМУ, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА спеціальності дермато-венерологія Іванна Цідило. — Ультрафіолетове опромінення, як природнє (сонце), так і штучне (солярії) є причиною виникнення меланоми. Велику роль відіграє спадкова схильність. Якщо в когось з родичів було це захворювання, то людині потрібно бути особливо на сторожі. Меланома виникає не обов’язково на місці невусів (родимок), але й на видимо здоровій шкірі. Тому треба уникати надмірного сонячного опромінення, а якщо на тілі є невуси, треба обов’язково час від часу звертатися до лікаря та оглядати їх за допомогою дерматоскопа, щоб переконатися, чи мають вони якісь ознаки переродження”.

Якщо родимка починає свербіти, боліти, кровити чи з’являються будь-які інші зміни чи відчуття, потрібно обов’язково звернутися до лікаря. Ці ознаки свідчать про те, що родимка починає перероджуватися. Медики рекомендують видалення таких невусів, щоб вберегти пацієнта від їхнього переродження в меланому.

Щорічно в Україні виявляють близько 2,5 тисяч нових випадків меланоми шкіри. В Івано-Франківській області у 2016 році виявили 88 випадків, у 2015 році — 78. Це захворювання дещо частіше виявляють у жінок. У групі ризику — вагітні жінки, тому жінка, яка готується стати матір’ю, має бути всебічно оглянута.

“У 90 відсотків випадків меланома локалізується саме на шкірі тулуба чи кінцівок, — говорить заступник головного лікаря Прикарпатського клінічного онкологічного центра Павло Семенів. — Це одна з найбільш агресивних і злоякісних пухлин, яка призводить до дуже важких наслідків. Тому на родимки потрібно звертати особливу увагу, адже завжди легше попередити, ніж лікувати”.