Медична реформа: що зміниться для українців

То що ж депутати зрештою прийняли. Еспресо підготувало відповіді на всі питання щодо нової реформи

З того часу до проекту направлено 893 правки. Частина з них пропонувала суттєво змінити основні положення реформи (зокрема, положення про співоплату, міжнародні медичні протоколи, Національну службу здоров’я України).

Проект закону “Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів” ( 6327 ) в першому читанні прийняли ще 8 червня.

Навіщо реформа взагалі?

Україна витрачає на медицину 4% ВВП – що значно більше, ніж будь-яка країна з аналогічним рівнем доходів. Третина цих коштів фактично втрачається – через утримання непотрібних приміщень, неефективне використання, корупцію. Лікуватися ж українці змушені за власний кошт.

Згідно з результатами дослідження GfK Ukraine, 18 мільйонів українців ходять до лікарні щорічно, а 93% з них – платять у цих лікарнях з власної кишені.

За оцінками Світового банку, витрати українців на медицину складають 3,5% ВВП України. А тривалість життя українців, яка є визначальним показником рівня охорони здоров’я, одна з найнижчих в Європі. Україна посідає 104 місце серед 183 країн.

Що означає “гроші ходять за пацієнтом”?

Досі сума, що виділялася на конкретний заклад, залежала не від кількості хворих та їх потреб, а від фізичних розмірів лікарні (яку треба опалювати, ремонтувати тощо), числа працівників та – головне – кількості ліжко-місць.

Тепер держава виділятиме кошти на кожного пацієнта. Фактично, це змушуватиме лікарів підвищувати кваліфікацію та конкурувати – що тільки на користь в боротьбі за здоров’я пацієнтів. Якщо у лікаря буде менше пацієнтів, відповідно його зарплата буде меншою.

Де тепер отримувати медичні послуги?

Щоб отримувати медичні послуги, українцям потрібно обрати лікаря. Це можна зробити незалежно від свого місця проживання, незалежно від того, де лікар працює – в поліклініці, приватній клініці чи має власну практику.

Як обрати лікаря?

Лікаря слід обирати на свій розсуд. Залежно від того, наскільки ви задоволені його послугами (якістю, знаннями, уважністю, ввічливістю тощо) та зручністю.

Природно, що на перших етапах реформи громадяни при виборі сімейного лікаря будуть спиратись здебільшого на власний досвід, особисті враження та рекомендації знайомих. Однак із часом з’являтиметься все більше об’єктивної інформації для вибору або зміни сімейного лікаря.

Коли можна записуватися до лікаря?

Якомога швидше. Реформа первинної ланки запрацює в Україні з 1 січня 2018 року. Залежно від готовності областей, визначать і час початку приписної кампанії. Від того моменту кампанія триватиме постійно, але бажано зробити свій вибір якомога швидше, щоб ваше рішення вплинуло на обсяг фінансування відповідного лікаря.

За задумом МОЗ, сімейні лікарі становитимуть так звану первинну ланку. Якщо лікар не зможе зарадити вашій проблемі – він повинен направити пацієнта на спеціалізовану ланку (окулісти, стоматологи, нефрологи, дерматологи тощо). На перших етапах медичної реформи до спеціалістів можна буде звертатися напряму, без направлення від лікаря.

Як оформити договір з лікарем?

Пацієнт і лікар підписуватимуть декларацію про обслуговування – це буде швидкий і зручний для пацієнта процес. У документі вказуватимуть реквізити сторін: основні дані про пацієнта (ім’я, прізвище, дата народження, контактні дані, номер паспорту), про лікаря (ім’я, прізвище, інформація про освіту і кваліфікацію, контактні дані тощо), а також про заклад, де працює лікар, чи лікар з приватною практикою (код, інформація про ліцензію тощо).

Порядок надання медичної допомоги визначатиме обов’язки лікаря і те, яку саме первинну медичну допомогу гарантовано нададуть пацієнту і оплатять із бюджету.

Декларація про вибір лікаря пацієнтом буде підставою для отримання лікарем коштів за обслуговування пацієнта (у разі дотримання лікарем встановленого Порядку надання первинної медичної допомоги).

Лікар не має права відмовитись, якщо кількість його пацієнтів менша за визначену норму (2000 пацієнтів).

“Сімейний лікар” обов’язковий для всієї сім’ї?

Ні, це радше просто назва. Законодавство дозволяє обирати лікаря кожному з членів сім’ї – тож вони можуть різними. Термін “сімейний” використовують, тому що саме така модель найефективніша – коли лікар тривалий час “веде” всю родину та добре знає проблеми кожного з членів.

Чи можна змінювати лікаря?

Так, до того ж робити це можна скільки завгодно. Факт вибору нового лікаря автоматично анулює декларацію про вибір попереднього. Така процедура буде можливою внаслідок використання електронної системи. Кошти новому лікарю надійдуть вже з нового кварталу.

Але знову ж таки, для пацієнта краще, якщо лікар добре знає його медичну історію та може одразу ж допомогти.

А якщо я у відряджені чи відпустці, а лікар – далеко?

Ви можете отримати екстрену медичну допомогу за місцем вашого фактичного перебування.

Якщо ж ситуація не вимагає виклику «швидкої», сімейний лікар зможе надати консультацію у будь-який час телефоном.

У випадку, якщо ваш сімейний лікар захворів, перебуває у відпустці чи відрядженні – протягом цього періоду вас обслуговуватиме інший медик.

Що буде, якщо немає підписаного договору?

В медичній допомозі вам не відмовлять. На першому етапі реформи, якщо у людини виникла потреба звернутися до лікаря, а декларацію ще не уклали, не варто хвилюватись: слід звертатись до відповідного закладу і отримати допомогу. Однак підписання декларації не слід відкладати, аби отримати фінансування на медичну допомогу в майбутньому.

Якщо ж людина свідомо відмовляється підписувати декларацію, їй доведеться з власної кишені сплачувати лікування у сімейного лікаря (терапевта, педіатра).

Як обиратимуть лікаря в селі, якщо вибирати нема з кого?

Чи не найбільше медичної реформи боялися в сільських місцевостях – адже, якщо мало пацієнтів, МОЗ може закрити медичний заклад взагалі. Та вибір лікаря передбачений й для сільських мешканців.

Громади зможуть залучати перспективних сімейних лікарів, створюючи для них гарні умови життя і праці. Нещодавнє опитування МОЗ засвідчило, що кваліфіковані сімейні лікарі готові працювати в сільських громадах, якщо на додаток до хорошої зарплати вони матимуть житло з водопостачанням і опаленням, обладнане місце роботи та відшкодування витрат на пальне для службового транспорту.

Якщо ж мешканці відчуватимуть, що лікар, який користується наданими благами, не виправдовує їх очікувань, вони можуть вимагати його заміни.

Якою буде зарплатня медиків?

Лікар отримає свободу працевлаштування і зможе обирати, працювати як найманий працівник, чи ­як приватний підприємець. Зарплатня медика залежатиме від кількості пацієнтів, яких він обслуговує.

Медику дозволено обслуговувати до 2000 пацієнтів (в окремих випадках можна більше). Середня ставка для сімейного лікаря за приписану людину у 2018 році складе 370 гривень, також лікар первинної ланки матиме окремий бюджет на аналізи для пацієнтів. Також тариф залежатиме від віку – за пенсіонерів доплачуватимуть, щоправда, поки невідомо, скільки саме.

Тож за розрахунками законотворців, заробітна плата медиків повинна зрости в 6 разів. Стартова заробітна плата лікарів має бути 250% (понад 18 тис. грн) від середньої заробітньої плати по Україні, – повідомила заступниця Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко. Хірургам та нейрохірургам обіцяють у 4-6 разів більшу за середню зарплатню.

Тож з 1 січня 2018 року лікарі зможуть отримувати до 18 тисяч гривень, 12 тисяч отримуватимуть медсестри.

Як оплачуватимуть роботу лікаря, поки він не набрав 2000 пацієнтів?

Під час короткого перехідного періоду всі надавачі первинної медичної допомоги будуть отримувати певний рівень «базового фінансування», незалежно від того, яку кількість пацієнтів вони встигли приписати.

Однак рівень цього «базового фінансування» буде меншим, ніж дохід тих, хто активно провів приписну кампанію і вчасно перейшов на страхову модель фінансування первинної допомоги. Разом з тим, оголосять дату, після якої базове фінансування припинять і весь дохід первинних медичних практик визначатиметься виключно за тарифом на одного приписаного пацієнта.

Як це контролюватимуть?

Перевіряти, чи робота лікаря відповідає вимогам Порядку надання первинної медичної допомоги, будуть територіальні органи Національної служби здоров’я (НСЗ). На її функціонування в проекті бюджету 2018 року заклали 210 млн грн.

Пацієнти зможуть надавати скарги в територіальне управління НСЗ, для чого запровадять спеціальні зручні канали (гарячі лінії тощо).

В МОЗ наголошують, що НСЗУ не володітиме коштами, всі кошти акумулюються в держбюджеті на казначейських рахунках, а НСЗУ виконуватиме лише функцію оператора – перераховуватиме бюджетні кошти медичним закладам відповідно до укладених з ними угодами.

Контролюватимуть службу в Раді громадського контролю (15 людей, що мають високий авторитет в суспільстві).

Якими будуть послуги?

Законотворці пропонували впровадити три види медичних послуг: безкоштовні, платні та співоплата (коли держава частково сплачує). Та в остаточному варіанті закону, за який проголосувала Рада, від поняття “співоплати” довелося відмовитися.

Тож залишилися лише повністю платні медичні послуги (червоний список) та повністю безкоштовні (зелений список).

Що буде безкоштовним?

У гарантований пакет первинної медичної допомоги увійде така допомога сімейного лікаря, він:

– спостерігає за станом здоров’я пацієнтів за допомогою різних досліджень, діагностує та лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани;

– супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями;

– надає невідкладну допомогу;

– направляє пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги;

– проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику;

– надає консультації.

Також пацієнти мають право на гематологічні дослідження (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою), біохімічні й імунохімічні дослідження сироватки крові (глюкоза крові, загальний холестерин, аналізи сечі загальний аналіз сечі), інструментальні методи дослідження (електрокардіограма (ЕКГ) у стані спокою, мікроскопія харкотиння), швидкі тести (швидкі тести на ВІЛ, вірусний гепатит, сифіліс).

Ліміту на ці послуги не буде – тож можна буде звертатися до лікаря за потреби.

За що доведеться платити?

На момент написання матеріалу, точний перелік платних послуг не опублікований. Зараз у нього входить лише естетична медицина.

Держава оплатить спостереження при вагітності, роботу чергової бригади, яка прийматиме пологи, стандартну палату, необхідні ліки і якщо є показання – кесарів розтин.

Але якщо пацієнтка захоче іншого лікаря, кращу палату і зробити кесарів розтин без медичних показань – тут держава оплачує тільки частину витрат.

Що буде з ліками?

Програма “Доступні ліки”стартувала в квітні 2017 року – пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Поступово перелік ліків розширюватимуть.

Як закуповуватимуть ліки?

Базовий перелік лікарських засобів, рекомендованих ВООЗ, оновлено в липні 2017. Тож бюджетні установи спочатку закуповуватимуть ліки саме з цього переліку, а потім за кошти, які залишилися, купуватимуть ліки, які не входять до списку.

Як це все відслідковуватимуть?

Щоб вести достовірний підрахунок за послугами та рецептами, МОЗ впроваджує електронну систему охорони здоров’я (E-Health). На першому етапі система збиратиме статистичні дані дані про лікування пацієнтів, які будуть фіксувати надані їм послуги, які будуть оплачуватися з бюджету. Система повинна запрацювати з 1 квітня 2018 року.

В системі E-Health будуть дані про лікарів (освіта, досвід) та їх діяльність (наприклад, середня тривалість консультацій, частота відмов від цього лікаря серед пацієнтів, охоплення приписаного населення профілактичними процедурами, перевищення середніх показників призначення антибіотиків тощо). На основі цих об’єктивних параметрів згодом з’являться рейтинги лікарів та медичних практик, на які зможуть орієнтуватись пацієнти у своєму виборі.

Внесення інформації про пацієнта в електронну систему буде обов’язком медичної практики, в якій працює обраний пацієнтом сімейний лікар (центру ПМД, амбулаторії тощо).

В системі буде медична довідка кожного українського пацієнта, рецепти для лікування, тож за потреби будь-який лікар зможе зрозуміти, що трапилося з людиною.

МОЗ пропонувало затвердити міжнародні протоколи лікування, але Рада відхилила цю пропозицію.

Коли чекати на запуск реформи?

Фінансові гарантії на первинному рівні будуть запроваджені вже з січня 2018 року, на інших рівнях – до 2020. Перший рік фактично будуть паралельно діяти дві моделі: стара й нова.

Звідки гроші?

В проекті бюджету 2018 року передбачені кошти на медичну реформу. Цьогоріч уряд заклав рекордну суму на фінансування сфери охорони здоров’я –112,5 млрд грн.

Обсяг коштів на програму медичних гарантій передбачений в розмірі не менше 5% ВВП.