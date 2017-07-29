Матеївецька ОТГ на Коломийщині відремонтує адмінбудинки старостинських округів

Депутати погодили прохання про внесення змін Матеївецької ОТГ до обласного бюджету у пункті про перевиконання коштів.

На сьогоднішньому засіданні постійної депутатської комісії облради з питань бюджету, податків та фінансів розглянули звернення Матеївецької ОТГ, повідомляє WestNews.

Громада попросила з коштів перевиконання виділити 150 000 гривень із суми спецфонду на капремонт адмінбудинку старостинського округу сіл Семаківці, Замулинці, Кринички Матеївецької сільської ради.

Ще 90 тисяч гривень виділять на капремонт адмінбудинку старостинського округу сіл Дебеславці, Залуччя, Ганнів, Липники Матеївецької сільради.

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