Маленькому Остапчику з Прикарпаття терміново потрібна пересадка кісткового мозку. РЕКВІЗИТИ

Нещодавно сім’я Кухарчуків з Прикарпаття отримала висновок з університетської дитячої клініки Любліна (Польща) про необхідність проведення трансплантації кісткового мозку маленькому Остапчикові. На жаль, медикаментозне лікування результатів не дало.
Наразі триває пошук донора і як тільки його знайдуть, потрібно терміново проводити трансплантацію.
За період лікування Остапчика Кухарчука вже виник борг перед клінікою на 89 209,46 злотих, тому сім’я просить допогти всіх небайдужих:
“На минулому тижні Верховна Рада проголосувала зміни до держбюджету та додатково виділила 236 млн. грн. на лікування українців за кордоном. Дуже сподіваємось, що цих коштів вистачить і на оплату трансплантації для Остапчика. Але, за період лікування вже виник борг перед клінікою в сумі 89 209,46 злотих, який потрібно ТЕРМІНОВО оплатити! І без вашої допомоги – всіх небайдужих людей – нам не справитись!!!!
Просимо підтримки в всеукраїнських ЗМІ!!! Будь ласка, підтримайте Остапчика в його боротьбі за життя!”.
Контакти батьків:
Батько Роман Кухарчук: 0993703110
Матір Тамара Кухарчук: +48889602716 (мати в даний момент у Польщі в університетській дитячій клініці міста Люблін)
Рахунки в ПриватБанку (Кухарчук Тамара)
ГРН – 4149499101151064
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