Маленькому Остапчику з Прикарпаття терміново потрібна пересадка кісткового мозку. РЕКВІЗИТИ

Наразі триває пошук донора і як тільки його знайдуть, потрібно терміново проводити трансплантацію.

За період лікування Остапчика Кухарчука вже виник борг перед клінікою на 89 209,46 злотих, тому сім’я просить допогти всіх небайдужих:

“На минулому тижні Верховна Рада проголосувала зміни до держбюджету та додатково виділила 236 млн. грн. на лікування українців за кордоном. Дуже сподіваємось, що цих коштів вистачить і на оплату трансплантації для Остапчика. Але, за період лікування вже виник борг перед клінікою в сумі 89 209,46 злотих, який потрібно ТЕРМІНОВО оплатити! І без вашої допомоги – всіх небайдужих людей – нам не справитись!!!!

Просимо підтримки в всеукраїнських ЗМІ!!! Будь ласка, підтримайте Остапчика в його боротьбі за життя!”.

Контакти батьків:

Батько Роман Кухарчук: 0993703110

Матір Тамара Кухарчук: +48889602716 (мати в даний момент у Польщі в університетській дитячій клініці міста Люблін)

Рахунки в ПриватБанку (Кухарчук Тамара)

ГРН – 4149499101151064

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