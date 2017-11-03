Люди у всьому світі стоять у чергах за новим IPhone X

Тисячі людей по всьому світу стоять в чергах, щоб одними з перших купити новий IPhone X.

Сьогодні продажу IPhone починаються в 50 країнах, в тому числі в Росії, США, Китаї, Великобританії, Австралії, Індії та Японії, повідомляє НВ з посиланням на CNBC.

У багатьох містах покупці продають свої місця в черзі. Також претенденти на перші IPhone перепродують куплені гаджети.

У Токіо в черзі перед Apple Store до відкриття магазину стояли близько 500 осіб.

У Лондоні люди ставали в чергу до флагманського магазину Apple з вечора 31 жовтня.

У Нью-Йорку черга в Apple Store на П’ятій авеню розтягнулася на цілий квартал.

У Москві в день старту продажів поліція обмежила рух по крайній правій смузі на Тверській вулиці, де розташований флагманський магазин re: Store.

Раніше повідомлялося, що першу партію iPhone X розкупили за 30 хвилин.

ВВС повідомляє, що вартість акцій Apple підскочила впродовж години після того, як перші iPhone X опинилися у магазинах.

Оглядачі кажуть, що запуск продажів впритул наблизив Apple до того, аби стати першою компанією, вартість якої перевищить трильйон доларів.

По тому, як акції зросли на 5%, ринкова вартість компанії підвищилася до 900 млрд доларів.

У третьому кварталі продажі Apple зросли на 12% – до 52.6 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Apple випустить iPhone X “для бідних”.