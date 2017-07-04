Квитки на поїзд Київ – Львів – Перемишль тепер можна купити онлайн



В Україні стартував онлайн-продаж електронних квитків на потяг Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів – Перемишль.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник “Укрзалізниці” Войцех Балчун.

Він зауважив, що компанія щойно запустила онлайн-продаж електронних квитків на міжнародний швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів – Перемишль. Для того, щоб втілити цей проект, “УЗ” провела значну роботу з колегами з Польщі.

“Через інтернет квитки можна придбати як у напрямку Польщі, так і зворотно. Такий квиток не треба обмінювати у касі, його достатньо пред’явити під час посадки на своєму смартфоні або роздрукувавши заздалегідь, одразу йти до поїзда”, – наголосив Балчун.

Він додав, що навіть кібератаки на підприємства держави не завадили залізниці запровадити нові європейські послуги, адже перший квиток на цьому напрямку було куплено вчора о 10-тій годині ранку.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Укрзалізниця запустила новий швидкісний поїзд Інтерсіті + № 705/706 Київ – Львів – Перемишль.

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