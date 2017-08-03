Коломийська ЦРЛ купить медичне обладнання вартістю 15 млн гривень

Коломийська центральна районна лікарня закупить медичне обладнання вартістю майже 15 мільйонів гривень.
Про це пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “Галичину“
Зокрема, планують придбати:
– цифровий рентгенодіагностичний комплекс на 3 робочих місця з безпровідним плоским панельним детектором і робочою станцією для отримання, збереження та обробки цифрових рентгенівських зображень;
– рентгенодіагностичний комплекс на 2 робочих місця та системи цифрової радіографії;
– мамографічну система з системою оцифровки.
Постачальником обладнання обране ТОВ “Медгарант” (м.Київ), яке запропонувало ціну – 14,89 млн. гривень.
Планується, що медичне обладнання надійде замовнику до кінця 2017 року.
За даними ЄДРПОУ, бенефіціаром ТОВ “Медгарант” є житель Києва Олександр Островський.
Нагадаємо, раніше Коломийська ЦРЛ за 1,82 млн гривень придбала ультразвукову діагностичну систему.
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