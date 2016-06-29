Коломиянка Анастасія Ткачук їде на Чемпіонат Європи з легкої атлетики

Виконком Федерації легкої атлетики затвердив склад збірної України, яка 6-10 липня в Амстердамі (Нідерланди) візьме участь в Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Анастасія Ткачук №27

До української делегації увійшло 85 спортсменів (39 чоловіків та 46 жінок) та 34 офіційні особи, – пише Бліц-інфо.

Анастасія Ткачук на коломийському стадіоні “Юність”

Серед них – дві спортсменки з Прикарпаття. На дистанції 800 метрів бігтиме уродженка Коломиї Анастасія Ткачук, яка зараз виступає за Запоріжжя. А франківчанка Галина Облещук змагатиметься у штовханні ядра.