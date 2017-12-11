“Кіборги” встановили рекорд за зборами серед українських фільмів

Фільм українського режисера Ахтема Сеїтаблаєва “Кіборги”, який вийшов у прокат 6 грудня, за перші вихідні зібрав 8 186 701 грн.

Ця сума є рекордною для українського кіно. Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, пише Gazeta.ua.

Стрічку встигли подивитися більш ніж 106 тис. глядачів. 531, 8 тис. грн планують переказати у благодійний фонд “Повернись живим”.

Попередній рекорд вдалося побити на 2 тис. грн. За перші вихідні показів стрічка “Сторожова застава” зібрала 8 184 869 грн. Фільм “Дзідзьо. Контрабас” отримав 7,7 млн грн.

Загалом витрати на створення фільму “Кіборги” склали 47 млн грн, 550 тис. з яких виділило Держкіно.

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