До Івано-Франківська їде “Океан Ельзи”

Гурт “Океан Ельзи” оголосив дати та міста третьої української хвилі свого “Світового туру”.

І знову ця хвиля зачепить Івано-Франківськ, передає кореспондент Фіртки.

30 травня на стадіоні “РУХ” найвідоміший рок-гурт України заспіває для іванофранківців улюблені хіти.

У жовтні під час другої української хвилі туру концерт ОЕ в Івано-Франківську зібрав більше 10 тисяч глядачів.

Нагадаємо, 2016-го року “Океан Ельзи” розпочав великий дворічний “Світовий тур” на підтримку дев’ятого студійного альбому “Без меж”.

Вперше спів-продюсером альбому ОЕ виступив Святослав Вакарчук, автор усіх композицій нової платівки. Також продюсерами “Без меж” стали гітарист групи Владімір Опсеніца і давній партнер ОЕ Віталій Телезин (на київській студії “211”, якого і був записаний альбом “Без меж”).

Новий альбом був представлений 19 травня 2016 року одночасно в ефірах трьох онлайн-радіостанцій (Радио Аристократы, Київ; Radio MORE.FM, Одеса; Radio SKOVORODA, Львів), а географія слухачів охопила, буквально, всю планету, без кордонів та без меж: Індія і США, Україна та Ізраїль, Афганістан, Сербія, Німеччина, Великобританія, Росія, Грузія, Іспанія, Білорусь, Вірменія, Туреччина, Канада, Австралія і слухачі зі інших країн залишали свої координати в коментарях під прямою трансляцією презентації альбому.