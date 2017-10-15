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Фоторепортаж з відзначення Покрови та Дня захисника у Коломиї

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У Коломиї з нагоди Дня захисника України, 75-річниці УПА та Покрови Пресвятої Богородиці відбулися урочисті заходи.

Детaльніше – у фoтoрепoртaжі “Дзеркала Коломиї”.

Don Yapon

Фото: Андрій КАНЯ

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