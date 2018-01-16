Для друку закордонних паспортів запустили додаткову лінію

Як повідомляли, українцям затримують видачу біометричних паспортів, бо не встигають друкувати.

У січні Державна міграційна служба України має намір запустити додаткову лінію персоналізації документів, яка повинна зняти проблему технічного виготовлення закордонних паспортів.

Про це йдеться на сайті ДМСУ, передає 24 канал.

“У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті “Україна” додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у терміни до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що наразі є затримка із видачею паспортів. Тому служба попереджує не планувати жодних поїздок за кордон, якщо громадяни не мають чинного паспорта. У ДМСУ також запевняють не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють певні конкретні строки виготовлення паспорта.

У ДМСУ заявили, що вони розпочали планову заміну сертифікатів на Поліграфкомбінаті “Україна”, яка спричинить необхідність оновлення дати та повторного відправлення всіх даних для персоналізації паспортів, які раніше відправлялися міграційною службою.

Дані людини будуть відвантажуватися протягом кількох днів, але передача здійснюватиметься у тому ж порядку, у якому ці дані відвантажувалися раніше. Після повторного направлення в онлайн-сервісі “Перевірка оформлення паспорта” зміниться дата відправлення даних на персоналізацію, але це жодним чином не вплине на черговість та строк персоналізації, запевняють у міграційній службі.