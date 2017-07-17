Деяким категоріям абітурієнтів дозволили подавати заяви до вишу у паперовій формі

Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році визначено, що більшість абітурієнтів, які вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, подають документи в електронній формі, а деякі інші категорії вступників подають документи в паперовій формі, повідомляє Освіта.ua.

Скористатись цим дозволом можуть:

Вступники, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу III цих Умов, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 5 розділу IV цих Умов. Вступники, які мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, у тому числі вступники, які мають паперові атестати старого зразка, які не вносились до централізованих баз даних.

У зв’язку із запровадженням нового програмного забезпечення з посиленими вимогами до ідентифікації вступників, мають місце окремі випадки відмови в реєстрації електронних кабінетів, пов’язані з іншими розбіжностями в реєстраційних даних. У такому разі з 15 липня 2017 року вступник може подати заяву та документи в паперовій формі.

Заява в паперовій формі подається абітурієнтом особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.