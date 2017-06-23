Чому на Франківщині суди карають не всіх п’яних водіїв?

З початку року франківські патрульні склали 563 (!) адмінпротоколи на водіїв, які керували автомобілем напідпитку. Однак коли справа доходить до суду, карають далеко не всіх. Особливо чомусь щастить чиновникам, високопосадовцям, депутатам.

Про це пише видання “Репортер”.

Ще в лютому на вулиці Бандери в Івано-Франківську за підсвітку номерного знаку, яка не працювала, патрульні зупинили автомобіль “Mitsubishi Pajero Sport”. За кермом був екс-керівник обласного УМВС Іван Струк. Копи запідозрили, що чоловік був нетверезим, запропонували тест на алкоголь. Струк відмовився та одразу ж викликав адвоката. В якості захисника приїхала на таксі його дружина, теж із запахом спиртного. Допомогти чоловіку вона не змогла, патрульні склали постанову за статтею 130 адмінкодексу (КУпАП) – керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Пройшло п’ять місяців, справа досі на розгляді в суді. Цікаво, що Івана Струка до того двічі притягували до відповідальності за кермування у нетверезому стані. В обох випадках обійшлося штрафом у 3400 грн.

Так само минулого року відзначився заступник голови обласного апеляційного суду Володимир Гандзюк. На суд він не з’явився. Подав заяву, що вину визнає, кається. Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Лев Кишакевич присудив колезі штраф – ті самі 3400 грн.

А от відомий франківський бізнесмен Ігор Халаменда, у народі більш відомий як Бура, навіть штраф не сплатив. Він просто не ходив на судові засідання і справу закрили, бо вийшли терміни адміністративних стягнень.

Начальника обласного управління державної міграційної служби Сергія Саїва суд теж не покарав, бо “в його діях відсутні ознаки правопорушення, передбачені статтею 130”. Покази свідків до уваги ніхто не взяв, а складений протокол нібито не відповідає дійсності.

Очікується, що таке ж буде і з екс-головою Івано-Франківського окружного адміністративного суду Петром Черепієм. Його затримали напідпитку за кермом 10 червня. Суд вже повернув справу до управління патрульної поліції – для належного оформлення протоколу, який склали не за інструкцією.

“Приблизно 10 % справ закривають через відсутність правопорушення. Ще 10% – через те, що водії не з’являються на засідання, а суд не може розглянути справу без їхньої участі. Відтак спливають терміни розгляду”, – пояснює речник Івано-Франківського міського суду Михайло Савлюк.

За інформацією патрульної поліції, за п’ять місяців з початку року франківські копи склали 446 протоколів за ч. 1 ст. 130. З них суд розглянув 193 справи. 131 водія позбавили прав на один рік та оштрафували на 10 200 грн. 62 справи закрили: 41 – за відсутність адміністративного правопорушення, 20 – через закінчення термінів розгляду справи, а ще одну – за малозначністю правопорушення.

За ч. 2 ст. 130 (повторне затримання протягом року) патрульні склали 42 протоколи, за 16 з яких суд прийняв рішення. 12 водіїв втратили права на три роки і сплатили штраф у 20 400 грн, чотири справи суд закрив. Ще чотири протоколи вже за ч. 3 ст. 130 (водії, які уже двічі протягом року притягувалися до відповідальності за водіння у нетверезому стані) перебувають на розгляді. Також патрульні мають один випадок, коли водій розпивав алкоголь прямо в їхній присутності, що кваліфікується ч. 4 ст. 130.

“Перш за все суд відпускає п’яних водіїв через недосконале законодавство, – говорить заступник начальника патрульної поліції Івано-Франківська Олег Сердюк. – Обізнані юристи знають, як розвалити обвинувачення на певних етапах. Наприклад, у нас були випадки, коли на суд приносили довідки з наркодиспансеру, що алкоголь у крові не перевищував норми, хоча Drager показував протилежне. Друге – це те, що суддя при винесенні рішення виходить з власних переконань. І третє, мабуть найосновніше, – патрульна поліція не є стороною обвинувачення і не може оскаржити рішення суду”.

Якщо п’яні водії залишаються непокараними, то в цьому зазвичай звинувачують патрульних. Мовляв, ті неправильно оформляють адмінматеріали, не надають достатніх доказів. Натомість, за словами Олега Сердюка, всі протоколи складаються згідно з вимогами законодавства.

“Вже пройшло півтора року з початку нашої роботи, і за цей час патрульні навчилися правильно оформляти адмінматеріали, – стверджує Сердюк. – Але чомусь, коли вони затримують якогось високопосадовця чи просто поважного пана, то протокол одразу неправильний. Виникає питання: чому одних людей ми можемо притягувати до відповідальності за нашими матеріалами, а інших – ні?”

Наприклад, у постанові суду щодо справи Петра Черепія, яку повернули “для належного оформлення” в управління патрульної поліції, йдеться, що копи порушили інструкцію з оформлення матеріалів, затверджену наказом МВС України № 1376. А саме – не зазначили прізвище водія, який керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння та відмовився від проходження огляду – “в суті адміністративного правопорушення”.

Однак, як йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України, наказ № 1376 не стосується правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Всі адмінматеріали патрульні складають відповідно до наказу № 1395, а там порядок трохи інший. Отже, справа скандального судді може теж зависнути в повітрі. Не дивно, правда?

Незважаючи на величезні штрафи, п’яних кермувальників на дорогах не поменшало. Та й кого ті штрафи налякають, якщо є можливість їх уникнути? Комусь допомагають адвокати, хтось купує фальшиві довідки, а дехто просто не ходить до суду – і справу просто закривають. Та найгірше те, що цю систему ніхто не поспішає змінювати.

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