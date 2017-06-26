Чи нарахують коломиянам житлові субсидії на літо? ВІДЕО

Департамент соціальної політики перерахунок житлових субсидій розпочав лише цього місяця.

На це є об’єктивні причини, оскільки Уряд України прийняв певні зміни в цьому питанні. І їх чимало, повідомляє НТК.

Тема житлових субсидій сьогодні цікавить значну кількість коломиян.

Завершився опалювальний період і українцям влада підготувала чергові сюрпризи. Щоправда, знову не зовсім приємні.

Перш за все зміни є щодо періоду, за який будуть вираховувати доходи субсидентів та зменшення норм споживання газу.

Змінився й термін опалювального періоду. Тепер від буде розпочинатися 16 жовтня і триватиме до 15 квітня. Тобто він зменшився фактично на місяць.

Суттєві зміни відбулися й щодо непрацездатних громадян, – розповідає Людмила Яремчук. І що чи не найважливіше, люди, які мають заборгованість в оплаті за комунальні послуги, субсидій не отримають, – зазначає Людмила Яремчук.

Таку інформацію про субсидентів надають організації-надавачі послуг. А от тим, хто зекономив, держава поверне гроші. Для цього необхідно звернутися із заявою в департамент соцполітики або ЦНАП.

Щоправда, сума відшкодування в кожного може бути різна. Комусь держава поверне максимальні 695 гривень, а комусь – 20.

Термін звернень обмежений – до 1 вересня 2017 року. Звернутись може тільки одержувач житлових субсидій.

Щодо літнього періоду, то далеко не всі отримають субсидії. Особливо це стосується пільгових категорій осіб. Якщо раніше пільги надавалися при умові, що дохід сім’ї за 6 попередніх місяців не перевищує соціальну податкову пільгу, то з 1 липня членам сімей загиблих чи померлих ветеранів війни пільги будуть надаватися незалежно від доходу.