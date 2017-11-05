Біля аеродрому в Коломиї планують встановити сонячні електростанції. ВІДЕО

Чи буде майбутнє в аеродрому малої авіації в Коломиї? Тепер цим питанням переймаються люди, які віддають свої гроші і час для розвитку цієї справи в нашому місті.

На вулиці Аеропортній, вони самотужки відновили занедбану територію, тепер тут можна піднятися в небо на літаку чи стрибнути з парашутом.

Але нещодавно депутати на сесії Коломийської міської ради прийняли рішення про ймовірне встановлення зовсім поруч сонячних електростанцій.

Як вплине їхнє розміщення на розвиток малої авіації – дивіться у сюжеті НТК.

