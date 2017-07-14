Анонс цікавих подій у Коломиї та районі на вихідні з 15 по 16 липня

СУБОТА, 15 ЛИПНЯ
Мистецький центр “Світовид” (бул. Лесі Українки)
- “Ринок Землі: Майбутнє України”: зустріч з Віктором Кривенко, народним депутатом України, головою Народного Руху України. Початок о 11.30 год. Вхід вільний.
“Space UP” (вул. Кобринського, 6)
- Зустріч на тему: “Сортування. Практичне застосування. Особливості прийому сировини”. На заході зможете побачити процес роздільного збору ресурсів, дізнатися, куди здавати вже відсортоване сміття, подискусувати і знайти відповіді на питання з теми екології нашого міста. Початок о 13 год. Вхід вільний.
Міська бібліотека №1 для дітей
- Засідання фітовітальні “Материнка”: “Квіти в легендах, поезії і музиці”. Початок о 14.30 год. Вхід вільний.
Національний музей Гуцульщини і Покуття ім. Кобринського
- Триває виставка заслуженого художника-живописця, члена Національної спілки художників України, доцента кафедри образотворчого мистецтва Косівського інституту декоративного та прикладного мистецтва Анатолія Калитка.На виставці з ліричною назвою “З любов’ю до Гуцульщини” автор представив 70 творів у стилі реалістичного станкового живопису.
НЕДІЛЯ, 16 ЛИПНЯ
Площа біля Музею писанки
Мистецька акція “Подарунок рідному місту” аматорів Народного дому смт. Гвіздець, клубу с. Лісна Слобідка та будинку культури с. Раківчик. Початок о 16 год.
Коломийський драматичний театр ім. Озаркевича
Вистава для дітей “Дерев’яне диво” Ірини та Яна Златопольських. Початок о 13 год.
Каса працює з 9-00 год. до 17-00 год. щодня.
Телефон для довідок 5-04-41; 4-78-44
***На благодійних умовах (за попереднім узгодженням) запрошують до перегляду вистав учасників національно-визвольного руху, військових дій на сході України, благодійних організацій для людей і дітей, що потребують соціальної опіки. Контактний тел.: 099-19-85-770 та 096-65-10-382.
П’ядицька ОТГ, Музей Мирослава Ірчана
- Заходи з нагоди святкування 120-ї річниці від дня народження. Початок об 11 год.
Лісний Хлібичин
- Святкування 10-річчя відкриття церкви Успіння Пресвятої Богородиці УПЦ КП. Початок об 11 год.
Коршів, парк
- Відкриття танцювального майданчика. Свято “Феєрія танцю”. Початок о 14.30 год.