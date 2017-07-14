Анонс цікавих подій у Коломиї та районі на вихідні з 15 по 16 липня

НЕДІЛЯ, 16 ЛИПНЯ

Площа біля Музею писанки

Мистецька акція “Подарунок рідному місту” аматорів Народного дому смт. Гвіздець, клубу с. Лісна Слобідка та будинку культури с. Раківчик. Початок о 16 год.

Коломийський драматичний театр ім. Озаркевича

Вистава для дітей “Дерев’яне диво” Ірини та Яна Златопольських. Початок о 13 год.

Каса працює з 9-00 год. до 17-00 год. щодня.

Телефон для довідок 5-04-41; 4-78-44

***На благодійних умовах (за попереднім узгодженням) запрошують до перегляду вистав учасників національно-визвольного руху, військових дій на сході України, благодійних організацій для людей і дітей, що потребують соціальної опіки. Контактний тел.: 099-19-85-770 та 096-65-10-382.