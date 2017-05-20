Американець створив прапор України з оптичних лінз. ФОТО

Американський художник Девід Датуна створив унікальний прапор України з оптичних лінз.
Про це митець повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Svitua.
Прапор складається з двох частин. Перша, внутрішня, частина прапора – це енциклопедичний колаж зі світлин людей, храмів, подій, історичних даних, статей. Тут зібрано усі найцікавіші дані, які характеризують нашу країну.
Друга частина прапора – це покриття з оптичних лінз. Використання лінз різних діоптрій означає можливість існування в суспільстві різних поглядів та стосунків поміж людьми.
Шана і повага американському художнику!!!