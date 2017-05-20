Американець створив прапор України з оптичних лінз. ФОТО

Американський художник Девід Датуна створив унікальний прапор України з оптичних лінз.

Про це митець повідомив на своїй сторінці в Facebook , пише Svitua.

Прапор складається з двох частин. Перша, внутрішня, частина прапора – це енциклопедичний колаж зі світлин людей, храмів, подій, історичних даних, статей. Тут зібрано усі найцікавіші дані, які характеризують нашу країну.

Друга частина прапора – це покриття з оптичних лінз. Використання лінз різних діоптрій означає можливість існування в суспільстві різних поглядів та стосунків поміж людьми.