7 порад , як запам’ятати те, що ми читаємо і дивимось

Подумайте про те, чим обідали позавчора чи що робили минулої суботи. Скоріш за все, спогади нечіткі, бо не важливі для виживання.

Як часто ви пам’ятаєте, що читали книгу, але не пам’ятаєте, про що вона? Ви коли-небудь впізнавали фільм, але не могли пригадати сюжет?

Якщо ви не в списку рідкісних людей, які мають фотографічну пам’ять, ймовірно, що інформація, яку ви споживаєте, швидко “вивітрюється”, пише УП.Життя.

Наш мозок не може запам’ятати все. Він не створений для того, щоб допомогти нам впоратись з величезним масивом інформації, яка бомбардує нас щодня.

Як з цим впоратись і запам’ятати те, що хочемо, пояснює експерт з продуктивності і керівник сайту Lifehack Леон Го.

Коли ви читаєте щось уперше, ваша головна мета – фінал історії. А це неправильно

Неважливо, наскільки ви чекали і хотіли подивитись конкретний фільм чи книгу.

Якщо його зміст не пов’язаний з вашим виживанням, є шанси, що ви це невдовзі забудете.

Коли ви дивитесь фільм чи читаєте книгу, можете впіймати себе на одержимості тим, що трапиться далі.

Частково це пов’язано з тим, що коли ви цього ще ніколи не бачили, ваша головна турбота – дістатись кінця історії.

Коли ви задовільнили своє бажання, ймовірно, це не відкладеться надовго у пам’яті.

2. Завершити книгу чи фільм – не те саме, що запам’ятати усі деталі

Люди зберігають спогади через процес, який називається кодуванням.

Наш мозок краще кодує інформацію, коли нові знання пов’язані з нашим попереднім досвідом.

Коли ви вперше зустрічаємось з новою інформацією, це схоже на те, як ми бачимо на вулиці незнайомця.

Нейрони обробляють інформацію, що ви зіштовхнулись з кимось, і все.

Після зустрічі ви, ймовірно, й не згадаєте, кого бачили.

3. Увімкніть режим “повтору”

Друг пам’ятає деталі фільму, який ви бачили місяць тому, а ви ні. Як йому це вдається?

У таких людей немає екстраординарної пам’яті. Вони просто активно сприймають інформацію.

Це означає, що після перегляду фільму чи прочитання книги вони повторно “прокручують” її в голові за короткий час.

Вони переглядають і синтезують інформацію, щоб вона стала їхньою власною.

Це як ходити щодня однією дорогою і зустрічати одних і тих же людей.

Ви починаєте впізнавати людей і помічати більше деталей тому, що ви уже з ними знайомі.

Ваші нейрони можуть легко робити нові з’єднання, коли вони переглядають і аналізують нову інформацію замість того, щоб просто пасивно за нею спостерігати.

4. Активно взаємодійте з новою інформацією

Чим активніше ви взаємодієте з інформацією, яку споживаєте, тим легше її запам’ятаєте.

Думайте про це як про прогулянку у лісі. Спочатку ви не знаєте дороги, але, повторюючи маршрут щодня, зрештою, створюєте свою стежку.

Ви рухатиметесь швидше і легше у місці, де раніше рухались повільніше.

З пам’яттю мозок працює так само. Коли ви вперше зіштовхнетесь з чимось, скоріш за все, забудете багато деталей.

Корисно переглянути вміст декілька разів. Ви можете помітити, що хоча ви уже й знаєте, що трапиться, зможете оцінити деталі історії.

5. Повторного перегляду чи перечитування не достатньо

Ви можете знову і знову дивитись на шматок тексту чи фільму, але це не означає, що він залишиться у вашій голові.

Щоб щось запам’ятати, вам потрібно це застосувати.

Замість пасивного сприйняття інформації чи намагання запам’ятати її через повторення, вам потрібно створити зв’язки.

Якщо ви можете застосувати те, що вивчили, отримати фітбек (відповідь, реакцію на це), і повторно застосувати нові знання – шанси на те, що вони залишаться у пам’яті, різко зростають.

Наприклад, прочитання рецепту лазаньї не допоможе вам навчитись куховарити.

Приготування страви і реакція на результат – вашими смаковими рецепторами, коментарями інших – залишиться у вашій пам’яті.

6. Поставте запитання своєму розуму

Перед тим, як почнете щось читати чи дивитись, поставте запитання своєму розуму, дайте йому ціль.

І тримайте її у свідомості.

Якщо ви цього не зробите, ваш режим “по замовчуванню” просто поведе вас до кінця книжки чи фільму.

7. Виділяйте, нотуйте, створюйте зв’язки

Намагайтесь створити якнайбільше зв’язків між новою інформацією і вашим життєвим досвідом.

Люди, котрі дивляться багато фільмів чи читають багато книжок, але не можуть їх запам’ятати, витрачають багато часу.

Вони не приймають інформацію, яка дійсно їм допоможе.

Щоб уникнути цього, застосуйте нову інформацію одразу після того, як її побачили, і часто переглядайте і “прокручуйте” у пам’яті.

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