6 важливих речей, які варто знати про вітаміни дітям

Здається, що в аптеках можна знайти вітаміни для всього: від покращення пам’яті до зміцнення серця. Але як визначити, які вітаміни потрібні нашим дітям? Чи всі діти мають приймати однакові вітаміни?

6 важливих речей, які варто знати про вітаміни дітям, пояснює The Huffington Post, пише Українська правда. Життя.