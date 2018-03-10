Здається, що в аптеках можна знайти вітаміни для всього: від покращення пам’яті до зміцнення серця. Але як визначити, які вітаміни потрібні нашим дітям? Чи всі діти мають приймати однакові вітаміни?
6 важливих речей, які варто знати про вітаміни дітям, пояснює The Huffington Post, пише Українська правда. Життя.
Не поспішайте бігти до аптеки за вітамінами і “призначати” їх собі самотужки.
Академія харчування та дієтології рекомендує консультуватися з педіатром чи іншим спеціалізованим медиком перед тим, як купити дитині якісь вітаміни.
Експерт з дитячого харчування Пега Джалалі радить поговорити з лікарем, щоб визначити, що саме потрібно вашому малюку.
Якщо дитина прийме забагато вітамінів, вона ризикує багатьма побічними симптомами, починаючи від нудоти до висипу та головного болю, а іноді навіть до більш серйозних наслідків.
Спершу гляньте на фізичні дані дитини.
За даними клініки Mayo, найздоровішим дітям не потрібні мультивітаміни.
Але мультивітаміни можуть допомогти малюку, якщо у нього обмежувальна дієта, проблеми з ростом, алергія на їжу чи хронічна недуга.
Якщо дитина займається спортом, вона може потребувати іншого набору харчування, ніж малюк, який цього не робить.
Декілька важливих мінералів та вітамінів для дітей-атлетів: кальцій, залізо та вітамін D.
Залежно від віку дитини, їй потрібні різна кількість вітамінів та поживних речовин.
Клініка Mayo повідомляє, що дітям від 2 до 3 років потрібно менше калорій, білку, овочів, зернових та молочних продуктів, ніж 4-8-річним.
Молодшим дітям також потрібно менше вітаміну С.
За даними Націнституту здоров’я, дітям від 4 до 8 років потрібно 25мг вітаміну С щодня.
Молодшим дітям потрібно лише 15 мг.
Малюкам від 1 до 3 років треба близько 0,6 мг вітаміну А щодня. Дітям від 4 до 8 – 0,9 мг.
Дівчатка і хлопчики від 2 до 3 років харчуються однаково, у віці від 4 до 8 дієта вже різнитиметься.
Хлопчикам може стати потрібно більше поживних речовин.
Нині багато вітамінів для дітей виглядають і смакують як улюблені ласощі.
Доктор Джалалі нагорошує, що вітаміни – це не солодощі.
Вона рекомендує остерігатися жувальних і липучих вітамінів.
Краще використовувати порошкові чи рідкі вітаміни, які можна додавати в їжу чи напої.
Це берегтиме дитину від утворення карієсу.
Дослідження 2016 року показало, що діти, які замість молока п’ють його альтернативи: мигдальне чи соєве молоко, наприклад, мають нижчий рівень вітаміну D у ранньому дитинстві.
Таким малюкам важливо додатково отримувати цей вітамін.
Як і дітям з темним кольором шкіри.
Не всі вітаміни для дітей створені за одним зразком.
Більшість батьків думають, що вітаміни не можуть пошкодити, і чим більше їх давати, тим краще.
Втім, тілу важче перетравити жиророзчинні вітаміни – D, E, A та K.
Якщо ви приймете їх забагато, можете нашкодити печінці, ниркам, чи спричинити інші побічні ефекти, пояснює лікар Джалалі.