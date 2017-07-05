24 і 25 липня у Коломиї продаватимуть землю, яка належить громаді міста

24 та 25 липня у Коломиї пройдуть аукціони з визначення переможців по укладанню договору купівлі-продажу земельних ділянок.

Загалом Коломийська мерія виставила на торги сім ділянок, власником яких є громада міста в особі міської ради.

Виконавцем з організації та проведення аукціону є приватне підприємство “НАВІТА”.

24 липня в аукціоні візьмуть участь чотири лоти:

земельна ділянка по вул. Мазепи, кадастровий номер 2610600000:28:003:0108, площа земельної ділянки: 0.0957 га., цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,машинобудівної та іншої промисловості.

земельна ділянка по вул. Мазепи, кадастровий номер 2610600000:28:003:0107, площа земельної ділянки: 0.1800 га., цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,машинобудівної та іншої промисловості.

земельна ділянка на площі Привокзальна, 6, кадастровий номер 2610600000:15:006:0054, площа земельної ділянки: 0.0030 га., цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

земельна ділянка по вул. Родини Крушельницьких, кадастровий номер 2610600000:25:003:0090, площа земельної ділянки: 0.0384 га., цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

25 липня в аукціоні візьмуть участь три лоти:

земельна ділянка по вул. Петлюри, кадастровий номер 2610600000:15:003:0102, площа земельної ділянки: 0.1752 га., цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.

земельна ділянка по вул. Тютюнник а, 16-в, кадастровий номер 2610600000:28:004:0033, площа земельної ділянки: 0.1350 га., цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

земельна ділянка по вул. Карпатська, 154 , кадастровий номер 2610600000:07:002:0075, площа земельної ділянки: 1.3638га., цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Аукціони відбудуться у ратуші. Початок об 11 год.

Контактна інформація особи, в котрої можна ознайомитися з документами: Дупин Вікторія Василівна, тел.: 050-776-70-96