12-річному коломиянину Андрію Рощіну потрібна термінова допомога, щоб перемогти рак

У 12-річного коломиянина Андрія Рощіна погіршився стан здоров’я у травні цього року.

Мати звернулася у коломийську лікарню з підозрою на Епідемічний паротит (свинка), але їх відразу відправили до Івано-Франківської дитячої лікарні, де після ряду обстежень поставили діагноз: Неходжінська Т-лімфобластна лімфома з ураженням кісткового мозку.

Єдине, що може врятувати дитину — трансплантація гемопоетичних клітин.

А це ідеться про тисячі доларів, таких коштів у мами не має.

Як повідомляє “Бліц-інфо“, зараз мати шукає клініку, яка б згодилася на лікування хлопчика.

Андрійко знаходиться на стаціонарному лікуванні у відділенні онкогематології Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, проходить перший протокол хіміотерапії.

Мати хлопця Уляна Діденко, за професією – бухгалтер, яка на даний момент перебуває на біржі праці. Сама виховує двох синів.

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