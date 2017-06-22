12-річному коломиянину Андрію Рощіну потрібна термінова допомога, щоб перемогти рак

У 12-річного коломиянина Андрія Рощіна погіршився стан здоров’я у травні цього року.
Мати звернулася у коломийську лікарню з підозрою на Епідемічний паротит (свинка), але їх відразу відправили до Івано-Франківської дитячої лікарні, де після ряду обстежень поставили діагноз: Неходжінська Т-лімфобластна лімфома з ураженням кісткового мозку.
Єдине, що може врятувати дитину — трансплантація гемопоетичних клітин.
А це ідеться про тисячі доларів, таких коштів у мами не має.
Як повідомляє “Бліц-інфо“, зараз мати шукає клініку, яка б згодилася на лікування хлопчика.
Андрійко знаходиться на стаціонарному лікуванні у відділенні онкогематології Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, проходить перший протокол хіміотерапії.
Мати хлопця Уляна Діденко, за професією – бухгалтер, яка на даний момент перебуває на біржі праці. Сама виховує двох синів.
Реквізити для допомоги:
Номер рахунку в Приватбанку: UAH (гривня) 5168742604782254
Номер телефону мами: 093 698 26 73 – Уляна Іванівна