З’явилися фото з місця смертельної аварії на Прикарпатті. ФОТО

Як повідомлялося, 2 листопада близько 21.00 год. у Делятині сталася смертельна ДТП.

22-річний водій, керуючи “Mercedes-Benz Vito”, врізався в електроопору, внаслідок чого авто перекинулося. Водій загинув на місці.

На момент аварії у салоні авто перебувало п’ятеро людей, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомлялося, на трасі Львів – Івано-Франківськ зіткнулися маршрутка і легковик – 13 постраждалих.

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