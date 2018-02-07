Зубко повідомив, чи реально дати “хрущовкам” друге життя.

Близько 20 тисяч «хрущовок» у країні потребують модернізації.
Про це наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко в інтерв’ю «Обозревателю», інформують “Вікна” з посиланням на прес-службу Мінрегіону України.
Він також повідомив, що наразі старий житлофонд, зокрема так звані “хрущовки” можна успішно модернізувати. Є успішні проекти, які показують, що там можлива інженерна санація вартістю близько 2,5 тисяч гривень на квадратний метр.
За його словами, програма «теплих кредитів» і програма енергоефективності будуть спрямовані насамперед на такі будинки, яких у країні близько 20 тисяч:
“Рахуємо вартість проекту на квадратний метр, оскільки є “хрущовки” на 3 під’їзди, на 5, на 10. У 100-квартирний будинок потрібно вкласти 3-3,5 млн гривень для його реновації. 50% – дає держава, якщо є муніципальна програма, то разом – 70%, плюс – 30% коштів громадян. Таким чином дамо “хрущовкам” друге життя”.