“Золотими” стежками Довбуша. Осінній фотозвіт з різнобарвного Яремче

Осінь – це, напевно, найкраща пора, щоб сповна насолодитись красою Карпат. Від різноманіття барв, яке зустрічає тебе, тут легко може запаморочитися в голові, недарма ж кажуть: “Природа – найкращий художник”.

Саме восени ця “художниця” дістає повний арсенал своїх інструментів та розпочинає творити справжню магію. Яких тільки відтінків тут не побачиш! Встигай тільки крутити головою в захопленні, і чим ближче до сутінок чи сходу сонця (так званого режимного часу), тим більше кольорового екстазу отримуєш.

Для настільки яскравих вражень зовсім не обов’язково “дертись” високо в гори, несучи на спині повний наплічник спорядження та теплого одягу (хоча в такому туризмі є теж велика частка задоволення). Одним із чудових варіантів прогулянки на декілька годин, або й на день, якщо буде бажання поблукати навколишніми маршрутами, є стежки Довбуша біля Яремче.

Відносно легкий маршрут, який проведе вас казковим смерековим, буковим та ялівцевим лісом, прикрашеним в яскраві осінні одежі. Саме тут, вдихнувши на повні груди свіжого карпатського повітря, можна ринути на пошуки золота відомого ватажка опришків, але слід остерігатись проклять, описаних в гуцульських легендах. Повз добре витоптану дорогу можна побачити багато чудернацьких скельних формацій, в міцних обіймах коріння дерев, пройтись вкритими мохом, наче килимом, ділянками лісу та захоплено вдивлятись у пейзажі, які то там, то тут виникають з-поміж дерев. Тільки і встигай фотографувати.

За бажанням та впевненістю в своїх силах можна спробувати підкорити вершину гори Маковиця (цілих 984,5 метрів над рівнем моря!), звідки відкривається неймовірний пейзаж на саме Яремче, навколишні селища та видніються вершини всім відомих вершин Горганського масиву, гір-побратимів Хом’як та Синяк. Після чого з чистим сумлінням та з відчуттям підкорювача гір можна влаштувати компанійську перерву на каву (для зручності на маршруті є багато місць для відпочинку), не забуваючи при цьому все сміття та залишки їжі забирати з собою. Це дуже важливий момент відпочинку на природі.

Найкращим варіантом для закінчення маршруту буде спуск до найбільшого Яремчанського ярмарку та ресторану-музею “Гуцульщина”, поряд з якими знаходиться відомий водоспад Пробій. Без нього фотоальбом з поїздки в Яремче буде неповним. Підводячи висновок, слід зазначити, що маршрут стежками Довбуша – це чудовий варіант для сімейного відпочинку, якщо ви любите природу та надаєте перевагу активному відпочинку.

Це місце наповнене магією гір та гуцульських легенд, місце, з неймовірною атмосферою “іншого світу”, після відвідин якого ви обов’язково захочете ще неодноразово повернутись в Карпати, та будете сповнені енергії до нових звершень!

ТЕКСТ: Андрій КАНЯ

ФОТО: Аліна Дмитришин