Знайшовся прикарпатець, якого 5 днів шукала поліція

Поліція розшукала безвісти зниклого 53-річного франківця Бігановського Михайла Володимировича.

Як відомо, чоловік 20 січня виїхав на своєму автомобілі із с. Жалибори Галицького району в напрямку Івано-Франківська і зник безвісти.

Як повідомили Бліц-Інфо у поліції, франківські оперативники вчора розшукали зниклого.

“Чоловіка знайшли на одній з вулиць Франківська. Він кілька днів перебував у своєму транспортному засобі і випивав. Про причини такого вчинку ми говорити не можемо. Поліцейські повернули його додому”, – прокоментували у прес-службі поліції.

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