Змінено правила проїзду перехресть з круговим рухом: як це торкнулося Коломиї

В Україні змінили правила проїзду перехресть з круговим рухом.

28 квітня став чинним закон, відповідно до якого введені єдині вимоги проїзду.

Тепер усі автівки, які вже рухаються колом, матимуть перевагу перед тими автомобілями, які тільки виїжджають на перехрестя.

Ці зміни торкнулися і Коломиї. З’явилася ще одна кільцева розв’язка, повідомляє НТК.

Це створило деякі незручності для місцевих водіїв, які ще не звикли до нових правил.

Таке явище поліція називає тимчасовим, адже на цій ділянці ще тривають ремонтні роботи.

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