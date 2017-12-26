Зіркова прикарпатка Тіна Кароль прикрасила обкладинку іменитого видання

Українська зірка і тренер “Голосу країни-8” Тіна Кароль стала першою українською знаменитістю, яку журнал Harper’s BAZAAR розмістив на своїй обкладинці вперше за дев’ять років свого існування.

Фотографу Юлії Горбаченко співачка позувала в розкішних вбраннях від Alexander Terekhov, Dior, Versace, Prada, Miu Miu, Maison Esve, Yanina Couture і Calzedonia, передає ТСН.

Сьогодні в Мережі з’явилася повна версія фотосесії, яка зайняла в друкованій версії журналу рекордні 14 сторінок. В інтерв’ю глянцю співачка розповідала про себе, свого життя поза сценою, стиль, своїх кумирів і ставлення до чоловіків.

На запитання, чи потрібен сучасній жінці чоловік, Тіна Кароль сказала:

“Як дівчинка, я розумію, що потрібен. Але, спілкуючись з жінками дорослішими і мудрішими, помічаю, що можна прожити повноцінне життя і без нього. Якщо чоловік – опора, то так з таким знаходиш ще більшу силу, але якщо він тягар – втрачаєш себе. Життя з чоловіком-“якорем” нестерпне. Прощавай, гра! Прощавай, молодість! Це стосується і жінок. Партнери повинні надихати одне одного, а не обрізати крила, як би банально це зараз не прозвучало. Для чого потрібен чоловік? Щоб направляти жінку, але не керувати нею. Для здоров’я – психологічного і фізичного”.

Також Кароль дотримується принципу “не сотвори собі кумира”, але все ж назвала декілька імен, якими вона щиро захоплюється:

“Таких багато, і це абсолютно різні жінки: від Мерилін Монро з її легкістю до Кайлі Міноуг з її прихованою силою. Що стосується стилю, то тут теж багато імен, одне з них – Алекса Чанг. Мені подобається, як вона виглядає – одночасно і просто і складно, але завжди – природно. Витончена француженка Аймелін Валад ще… Жінку визначає не одяг, а енергія, яку вона випромінює”.

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