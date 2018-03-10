Жительку Прикарпаття відзначили державною нагородою України

Указом Петра Порошенка франківчанку відзначено державною нагородою України з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Про це йдеться в розпорядженні Президента України Петра Порошенка, підписаного сьомого березня 2018 року, інформує WestNews.

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю нагородили Завгородню Тетяну Костянтинівну. Завідувач кафедри державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, доктор педагогічних наук, професор Тетяна Завгородня стала “Заслуженим діячем науки і техніки України”.