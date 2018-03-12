Житель Тисменицького району розповсюджував дитячу порнографію

Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який розповсюджував дитячу порнографію у всесвітній мережі Інтернет.

Тисменицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зберігання з метою розповсюдження предметів порнографічного характеру та їх розповсюдження, інформує прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказаний злочин учинив житель Тисменицького району, який протягом 2017 року, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, через спеціальне програмне забезпечення завантажив на свій персональний комп’ютер та розповсюдив понад 400 фото- та відеофайлів з ознаками дитячої порнографії.

На цей час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 (“Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів”) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.