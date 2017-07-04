Жінці не можна багато часу перебувати біля кухонної плити, – вчені

Дослідники з Чикаго довели, що часте приготування їжі шкодить жіночому серцю.

До такого висновку вчені прийшли в результаті дослідження, яке вони проводили 14 років.

Так, вчені стверджують, що стан здоров’я жінки сильно страждає під дією постійного заняття кулінарією. На думку фахівців, жінці не можна багато часу перебуває на кухні, а точніше біля плити, якщо вона хоче підтримувати своє здоров’я на належному рівні.

Фахівці виявили у жінок, часто готують у плити, збій гормональної системи, а також підвищення тиску, що призводить до серцевих захворювань. Все це пов’язано з цілим рядом факторів, пише ladyhealth.

Насамперед, йдеться про перепади температур у плити, які жінка відчуває на собі протягом дня.

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Крім того, такі жінки завжди змушені пробувати різну їжу, що негативно позначається на вазі і в підсумку призводить до ожиріння. А також це велике навантаження на ноги і хребет.

Вчені кажуть, що постійне приготування може призводити до серйозних проблем.

Тож варто час від часу відпочивати від цього домашнього заняття. Навіть у випадках, коли жінка не ходить на роботу і домашні обов’язки – її єдине завдання протягом дня.

Цікаво, що інші домашні справи не чинять такого негативного впливу на здоров’я жінки, як кулінарія.

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