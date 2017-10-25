Жінки, які живуть зі свекрухами, заводять менше дітей – науковці

Австрійські науковці проаналізували дані 2,5 мільйонів жінок і довели – якщо вони живуть із мами чи свекрухами під одним дахом, заводять менше дітей, ніж ті, хто ділить помешкання винятково із партнерами.

Фахівці Віденського університету проаналізували дані матерів із 14 країн світу, серед яких США, Ірак та Аргентина, пише УП.Життя з посиланням на The Daily Mail.

Для австрійських учених було важливо, аби учасниці розробки досі перебували у фертильному віці й за фізіологічними показниками могли народжувати.

Вони також зважали на культурні відмінності, оскільки за даними дослідження 1.47% американських жінок живуть зі свекрухами, а в Іраку – таких 53%.

0.79% жінок живуть із власними матерями у Малаві, а 17% – у Таїланді.

Австрійські науковці своїм твердженням поставили під сумнів панівну дотепер теорію, що ті молоді матері, які живуть разом із бабусями своїх дітей, народжують більше, оскільки мають допомогу та підтримку.

“Наше дослідження показало, що у родинах, де живуть матері подружжя, дітей зазвичай менше. Це цікаво, оскільки вважається, що бабусі мають “біологічний інтерес” у більшій кількості онуків. Наші висновки можна пояснити репродуктивним змаганням поколінь, за яким молодші жінки обирають народити менше дітей, ніж їхні матері чи свекрухи”, – йдеться у матеріалах дослідження.

У багатьох країнах, жінка, рано стаючи бабусею, все ще сама може народжувати, а виховання власних дітей для неї стає важливішим, ніж піклування про онуків.

Тому доньки та невістки можуть “брати паузу” розуміючи, що не отримають достатньої допомоги від старших.