Жінка дізналась про вагітність за чотири години до пологів

19-річна Конні Вілтон із англійського міста Барнслі дізналася про те, що вагітна за чотири години до пологів.
Про це пише британське видання “The Sun”, передає “Gazeta.ua“.
Протягом всієї вагітності дівчина відвідувала фітнес-клуб і вечірки, вживала алкоголь. У неї не було живота та інших симптомів.
Єдине, що турбувало Конні – це набір ваги. Вона ніяк не могла зрозуміти, звідки беруться зайві кілограми. Позбутися їх не вдавалося навіть дієтами.
Одного разу вона відчула сильний біль в спині і поїхала в лікарню. Там зробили УЗД сечового міхура, щоб перевірити наявність інфекції, а виявили серцебиття.
“Мені сказали, що я вагітна о 9 годині вечора, а в 1 ночі я вже тримала на руках Сета. Ці чотири години стали моїми 9-ма місяцями вагітності”, – розповідає вона.