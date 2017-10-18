Жінка дізналась про вагітність за чотири години до пологів

19-річна Конні Вілтон із англійського міста Барнслі дізналася про те, що вагітна за чотири години до пологів.

Про це пише британське видання “The ​​Sun”, передає “Gazeta.ua“.

Протягом всієї вагітності дівчина відвідувала фітнес-клуб і вечірки, вживала алкоголь. У неї не було живота та інших симптомів.

Єдине, що турбувало Конні – це набір ваги. Вона ніяк не могла зрозуміти, звідки беруться зайві кілограми. Позбутися їх не вдавалося навіть дієтами.

Одного разу вона відчула сильний біль в спині і поїхала в лікарню. Там зробили УЗД сечового міхура, щоб перевірити наявність інфекції, а виявили серцебиття.

“Мені сказали, що я вагітна о 9 годині вечора, а в 1 ночі я вже тримала на руках Сета. Ці чотири години стали моїми 9-ма місяцями вагітності”, – розповідає вона.