Жебракували і проводили час із дорослими знайомими: у поліції розповіли подробиці зникнення підлітків на Прикарпатті

Жебракували і проводили час із дорослими знайомими: у поліції розповіли подробиці зникнення...

Відрадно, що на сьогодні встановлено місцезнаходження усіх неповнолітніх, яких цьогоріч розшукували поліцейські Івано-Франківщини, а таких випадків було понад 50.

Про це повідомляє УПД ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Чимало дітей самовільно залишали сім’ю чи навчально-виховний заклад.

Причини утечі дітей різні – від конфліктів у сім’ї чи з однолітками і до схильності до бродяжництва.

У кожному разі поліцейські вивчають усі обставини і докладають зусиль, щоб знайти вирішення проблеми і утечі не повторювалися.

Але часом, що найприкріше, бувають ситуації, коли про такий факт поліцейські довідуються не від батьків чи осіб, на яких покладено опіку над дітьми.

Як приклад – розшук трьох підлітків в Івано-Франківську, які утекли з дому ще 10 листопада.

Одного з них працівники ювенальної превенції розшукали напередодні.

Про те, що 12-річний син вже кілька днів не повертається додому, в поліцію лише учора заявила мама хлопця.

Прикметно, що ця сім’я вже перебуває на обліку в працівників ювенальної превенції, тому про те, що батьки надто переймаються вихованням дітей, судячи з останнього факту, годі говорити.

Вже за кілька годин після повідомлення про зникнення школяра поліцейські знайшли дитину біля одного з розважальних закладів обласного центру, а під час розмови з хлопцем правоохоронцям стало відомо, що він був у компанії ще двох таких же неповнолітніх утікачів.

Їх до того часу ніхто з рідних не шукав. Щоправда, сьогодні вранці батько одного з 14-річних хлопців таки написав заяву в поліцію.

Поліцейські, опитавши десятки однокласників, друзів та сусідів розшукуваних, встановили, де перебувають хлопці.

Як з’ясували працівники ювенальної превенції, утікачі протягом цих днів жебракували, проводили час з дорослими знайомими і навіть ночували у них.

Важко пояснити, як їм (дорослим) навіть не спало на думку, що діти пішли з дому і їх, можливо, розшукують батьки.

Крім того, дітей, які жебракують, безперечно, бачили перехожі франківці, але протягом кількох діб ніхто не звернув увагу на те, чому ці діти просять милостиню та не спробував не те що поцікавитися причиною цього, а просто повідомити про такий факт в поліцію.

Як мовиться, добре, що цього разу все обійшлося і діти не постраждали від злочинних дій.

На батьків двох розшуканих неповнолітніх за неналежне виконання ними обов’язків по вихованню дітей вже складено адмінпротоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, батька третього хлопця також буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

Водночас працівники поліції закликають громадян не бути байдужими до появи на вулицях дітей, які займаються жебракуванням, оскільки не виключено, що вони утекли з дому і їх у цей час розшукують батьки та поліцейські.

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