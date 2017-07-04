Жахлива ДТП поблизу Львова за участі водія з Коломиї: у реанімації померла 36-річна коломиянка. ФОТО

Жахлива ДТП поблизу Львова за участі водія з Коломиї: у реанімації померла...

У Старому Село на Львівщині трапилася аварія, внаслідок якої одна людина загинула, ще четверо – постраждали.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА 1 липня о 13:05 на автодорозі “Івано-Франківськ – Рогатин – Львів” поблизу с. Старе Село Пустомитівського району водій автомобіля “Audi TT” (1987 р.н., житель Коломиї) потрапив в ДТП.

Зокрема, водій, рухаючись в напрямку Івано-Франківська, на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення із автомобілем “Mercedes Sprinter 312” під керуванням жителя с. Стерча, Чернівецької області (1965 р.н.).

Внаслідок ДТП загинула пасажирка “Audi”, 1981 року народження, жителька Коломиї. Жінка померла в реанімаційному відділенні комунальної 8-ї міської клінічної лікарні Львова.