Завтра у Коломиї засідатиме виконком. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Завтра, 30 січня, о 14.00 год. відбудеться засідання виконавчого комітету Коломийської міськради.
Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.
Порядок денний засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради (проект):
1. Про виконання бюджету міста за 2017 рік
Доповідає: Бакай Ганна Дмитрівна,
начальник фінансового управління міської ради
2. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік
Доповідає: Кротюк Олександр Степанович,
начальник відділу з цивільного захисту міської ради
3. Про хід виконання міської програми охорони навколишнього природного середовища на період 2016-2020 років
Доповідає: Волошенюк Віктор Васильович,
заступник начальника – головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів управління комунального господарства міської ради
4. Про схвалення довгострокової програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м. Коломиї на 2018-2022 роки
Доповідає: Кротюк Олександр Степанович,
начальник відділу з цивільного захисту міської ради
5. Про схвалення міської цільової програми “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” на 2018-2020 рік
Доповідає: Мандрусяк Уляна Іванівна,
начальник відділу культури міської ради
6. Про передачу комп’ютерної техніки на баланс Комплексної дитячої юнацької спортивної школи
Доповідає: Мандрусяк Уляна Іванівна,
начальник відділу культури міської ради
7. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та закріплення житла
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
8. Про затвердження висновку про відсутність підстав для позбавлення батьківських прав
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
9. Про затвердження висновку про можливість зняття дітей з реєстрації місця проживання, визнання дітей такими, що втратили право користування житловим приміщенням
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
10. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради
11. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради
12. Про впорядкування адресних номерів об’єктів нерухомості, які були змінені у зв’язку з перейменуванням вулиць
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради
13. Про затвердження нового складу міського комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,
директор департаменту соціальної політики міської ради
14. Про надання виплати на поховання
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,
директор департаменту соціальної політики міської ради
15. Про передачу на баланс нежитлових приміщень за адресою: вул. Театральна, 13
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник управління комунального господарства міської ради
16. Про втрату чинності п.3 рішення виконавчого комітету від 19.12.2017 р. №302 “Про зарахування на баланс нежитлового приміщення по вул. Мазепи, 4”
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник управління комунального господарства міської ради
17. Про житлові питання
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник управління комунального господарства міської ради
18. Про організацію вишиванкового, сувенірного та квіткового ярмарку
Доповідає: Костюк Таїса Андріївна,
директор центру дозвілля і туризму
19. Різне
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