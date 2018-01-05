Завтра середмістя Коломиї перекриють

Центральну частину Коломиї перекриють 6 січня ввечері.



Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, пише Дзеркало Коломиї.

“Повідомляємо Вас про те, що, на час Різдвяних свят, 06.01.2018 з 18:00 год. до 00:00 год. 14.01.2018 буде перекрита центральна частина міста для руху автомобілів: від Церкви Священомученика Йосафата (дитяча церква) до Собору св. Архистратига Михаїла (Михайлівська церква).

На цей період просимо дотримуватись Правил дорожнього руху та ввічливого ставлення до інших учасників дорожнього руху!” – йдеться у дописі.