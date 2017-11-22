Завтра на Прикарпатті поховають військового 10 гірсько-штурмової бригади, який трагічно загинув у ДТП

Сьогодні о 19.00 в селі Чукалівка на вулиці Довбуша відбудеться панахида за бійцем 10-ої гірсько-штурмової бригади Гаврилюк Юрієм, який трагічно загинув у ДТП в Запоріжжі .

Поховають бійця завтра, 23 листопада, о 11.00 в селі Чукалівка.

Про це у Facebook повідомив Андрій Долик.

Нагадаємо, у Запоріжжі на трасі “Харків-Сімферополь” перекинулася військова вантажівка, в якій їхали двоє військових з частини у Коломиї.

Водій – молодший сержант 1991 року народження загинув на місці. Майора, який був пасажиром, із понівеченої кабіни діставали рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання. Його доправили в лікарню.

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