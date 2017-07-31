Завтра МОН оголосить список вступників на держзамовлення

МОН розраховує своєчасно – до 12 години 1 серпня – оприлюднити перелік вступників, які отримають рекомендації на бюджетні місця за результатами адресного розміщення держзамовлення.

Про це йшлося під час брифінгу в Міністерстві освіти і науки України.

“Цього року ми вже втретє застосовуємо алгоритм адресного розміщення держзамовлення. Його основна ідея в тому, що рекомендацію для зарахування на бюджетні місця отримують вступники, які мають кращі конкурсні бали. При цьому рекомендація про зарахування надається за найвищою вказаною вступником пріоритетністю, за якою він може отримати місце держзамовлення. Місце направляється в той навчальний заклад, який обрав вступник. Всі його заяви з меншими пріоритетностями не розглядаються, даючи наступним за рейтинговими списками вступникам можливість також отримати рекомендації”, – пояснив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Рейтингові списки будуть оприлюднені на сайті http://www.vstup.info/ та на сайтах ВНЗ. Крім того, інформація про рекомендації до зарахування буде розміщена в електронних кабінетах вступників.

Вступники, яким будуть надані рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12 години 5 серпня. Їх зарахування на ці місця проводиться не пізніше 12 години 7 серпня.

До 18 серпня відбуватиметься переведення на вакантні місця державного та регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.