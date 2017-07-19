Завтра депутати Коломиї зберуться на сесію міської ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

У четвер, 20 липня, о 10:00 год. в залі засідань ратуші відбудеться 23 сесія Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання.
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Публікуємо порядок денний:
- Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2017 року;
- Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за перше півріччя 2017 року;
- Про уточнення міського бюджету на 2017 рік;
- Про план роботи міської ради на друге півріччя 2017 року;
- Про внесення змін до Програми оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.09.2015 року №2278-57/2015;
- Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 р. № 74-3/2015 ’’Про затвердження програми удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки’’;
- Про затвердження міської програми “Репродуктивне здоров’я населення міста Коломиї Івано-Франківської області” до 2020 року;
- Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в схему зонування території міста Коломиї та розроблення проекту детального плану території район вулиці Моцарта, 45, 47;
- Про надання згоди на проведення будівельних робіт по реконструкції каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия Івано-Франківської області.
Земельні питання.
Різне.
На сесію запрошують мешканців міста.
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