Затвердили програму відзначення 100-річчя ЗУНР та 100-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР на Прикарпатті

Програма визначає стратегію проведення загальнообласних заходів, впорядкування пам’ятних місць та будівель, популяризацію інформації про події та осіб, пов’язаних із подіями ЗУНР та УНР, пише прес-служба прикарпатської облради, пише Бліц-Інфо.

Серед найвагоміших заходів – реконструкція площі та пам’ятника перед адміністративним будинком із тематичним врахуванням концепції Соборності України, встановлення пам’ятника у м. Тисмениця прем’єр-міністру ЗУНР Костю Левицькому, видання 3-томного видання “Західноукраїнська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія”.

Дана програма розрахована на 2018-2019 роки, визначає стратегію проведення загальнообласних заходів, впорядкування пам’ятних місць та будівель, популяризацію інформації про події та осіб, пов’язаних із подіями ЗУНР та УНР, – зазначив у коментарі начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Володимир Джигіта.– Загальний кошторис програми складає 3 млн 900 тисяч гривень, з них цього року планується освоїти 3 млн 70 тисяч гривень, а у наступному – 830 тисяч гривень».

Окрім цього, упродовж двох років заплановано проведення заходів на вшанування пам’ятних дат, наукових конференцій, спорудження меморіалів, встановлення меморіальних дощок, впорядкування поховань загиблих, проведення тематичних уроків, лекцій, виставок тощо.

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