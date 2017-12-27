Заступник голови Івано-Франківської облради вказав неправдиві дані у своїй декларації, – НАЗК

Заступник голови Івано-Франківської обласної ради Сергій Басараб вказав недостовірні дані в своїй декларації на 2015 рік.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Відображення недостовірних відомостей стосуються вартості нерухомого майна.

“Суб’єкт декларування зазначив вартість об’єктів нерухомості, що належать його дружині на праві власності, як “невідомо”. Однак інформація щодо вартості таких об’єктів міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно”, — ідеться у повідомленні агентства.

Зазначається, що відповідні висновки будуть направлені в НАБУ, виявлений факт є підставою для здійснення досудового розслідування.

У НАЗК нагадали, що відповідно до Роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції стосовно заходів фінансового контролю”, затверджених Рішенням Національного агентства від 11 серпня 2016 року, суб’єкт декларування має відобразити у декларації вартість нерухомого майна, якщо вона відома йому або може бути отримана з офіційних джерел, зокрема державних реєстрів.

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