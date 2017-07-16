Заробітки українців у Польщі зросли на третину

Працівники в травні отримували 9 злотих на годину (близько 60 грн) за роботу в середньому. У липні ж ставка зросла до 12 злотих (80 грн).

Українці, що працюють у Польщі, з травня по липень 2017 року почали отримувати на третину більше грошей, ніж раніше.

Про це йдеться у звіті фірми Upper Job, що займається пошуком працівників із України, передає tyzhden.ua.

У звіті сказано, що українці в травні отримували 9 злотих на годину (близько 60 грн) за роботу в середньому. У липні ж ставка зросла до 12 злотих (80 грн), хоча ці цифри не точні.

Приміром, за годину роботи каменярем можна було заробити 20 злотих (близько 135 грн), в той же час у липні їх заробітна плата зросла до 25 злотих (167 грн).

Штукатури в травні заробляли 25 злотих (167 грн), а в липні – вже 30 злотих в годину (близько 200 грн). Найменше поки зросла зарплата у кухарів – з 12 злотих до 14.

“Зростання зарплатних очікувань ми тлумачимо за декількома факторами. По-перше, почалися сезонні роботи, по-друге, польські роботодавці весь час шукають і хочуть працевлаштовувати працівників зі Сходу і, врешті-решт, значущий вплив мала лібералізація візових положень Європейського союзу для України”, – пояснює Івона Залуска, член правління Upper Job.

Згідно з розрахунками Національного банку Польщі, у 2016 році в Польщі працювало 1,2 млн українців, а безробіття у травні 2017 року було найнижче за 26 років незалежності країни і становило лише 7,5%.

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