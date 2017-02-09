Замість 10-ти років – чотири: Апеляційний суд пом’якшив вирок іноземцям, які зґвалтували малолітню прикарпатку. ФОТО

Замість 10-ти років – чотири: Апеляційний суд пом’якшив вирок іноземцям, які зґвалтували...

Вчора, 8 лютого, в Апеляційному суді Івано-Франківської області відбулося друге засідання у справі, в якій двоє громадян Йорданії оскаржили своє покарання за розбещення і згвалтування неповнолітньої франківки. Як відомо, їх засудили до десяти років в’язниці.

Нагадаємо, в січні 2016 року правоохоронці затримали двох студентів Івано-Франківського національного медичного університету, громадян Йорданії, за підозрою у зґвалтуванні малолітньої мешканки міста Івано-Франківська, пише Галка.

Вчора йшла мова про можливе виголошення рішення у справі, де іноземці вимагають скасування ув’язнення, адже вважають себе невинними.

Засідання, як і попередні, було закрите. Воно тривало більше години, після чого колегія суддів вийшла у нарадчу кімнату.

Однак перед виголошенням вироку колегія суддів заявила, що, зважаючи на особливості цієї справи, яка розглядалася у закритому режимі, оголошення вироку також буде закритим. Суд пояснив, що керується Конвенцією про права людини в інтересах особистої безпеки учасників суду. Суд також додав, що відкрите оголошення вироку може перешкодити інтересам правосуддя.

Колегія суддів ухвалила рішення пом’якшити вирок іноземцям. Замість десяти років в’язниці одному з них скоротили термін ув’язнення до 4 років і шести місяців обмеження волі. Іншому – до чотирьох років.