Замість 10-ти років – чотири: Апеляційний суд пом’якшив вирок іноземцям, які зґвалтували малолітню прикарпатку. ФОТО

Вчора, 8 лютого, в Апеляційному суді Івано-Франківської області відбулося друге засідання у справі, в якій двоє громадян Йорданії оскаржили своє покарання за розбещення і згвалтування неповнолітньої франківки. Як відомо, їх засудили до десяти років в’язниці.
Нагадаємо, в січні 2016 року правоохоронці затримали двох студентів Івано-Франківського національного медичного університету, громадян Йорданії, за підозрою у зґвалтуванні малолітньої мешканки міста Івано-Франківська, пише Галка.
Вчора йшла мова про можливе виголошення рішення у справі, де іноземці вимагають скасування ув’язнення, адже вважають себе невинними.
Засідання, як і попередні, було закрите. Воно тривало більше години, після чого колегія суддів вийшла у нарадчу кімнату.
Однак перед виголошенням вироку колегія суддів заявила, що, зважаючи на особливості цієї справи, яка розглядалася у закритому режимі, оголошення вироку також буде закритим. Суд пояснив, що керується Конвенцією про права людини в інтересах особистої безпеки учасників суду. Суд також додав, що відкрите оголошення вироку може перешкодити інтересам правосуддя.
Колегія суддів ухвалила рішення пом’якшити вирок іноземцям. Замість десяти років в’язниці одному з них скоротили термін ув’язнення до 4 років і шести місяців обмеження волі. Іншому – до чотирьох років.
Про це ”Галці” повідомив представник прокуратури. Після оголошення вироку потерпіла вийшла у сльозах.
Згодом захисник підсудних Олександр Давидов розповів, що в ході апеляції відбулося перекваліфікування справи: замість згвалтування – добровільний вступ у статеві стосунки з Статеві зносини з особою, що не досягла статевої зріслості (Ст. 155, ч1 ККУ). Давидов наголосив, що підсудні щиро розкаялися у цьому злочині та визнали свою вину, тому вироком вони частково задоволені.
Адвокат припускає, що прокуратура оскаржуватиме покарання через його м’якість.