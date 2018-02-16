Закон про ТОВ дозволить покращити бізнес-клімат та залучити іноземні інвестиції, – Андрій Іванчук. ІНФОГРАФІКА

На прийняття законопроекту про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю український середній бізнес чекав 25 років.

Про це заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, заступник голови фракції “Народний фронт” Андрій Іванчук у четвер під час презентації ухваленого законопроекту, яку організував Комітет з корпоративного права та фондового ринку Асоціації правників України спільно з Офісом Національної інвестиційної ради.

Іванчук наголосив на важливості закону для середнього бізнесу, який тепер зможе отримати якісне європейське законодавство.

“В Україні ТОВ є найпоширенішою формою бізнесу. Таких товариств налічується понад півмільйона. Раніше вони регулювалися законом “Про господарські товариства”, ухваленим ще у далекому 1991 році. Тому прийняття нового законопроекту було вже давно на часі”, – сказав він.

Андрій Іванчук також зазначив, що закон сприятиме і залученню інвестицій в Україну – іноземні інвестори тепер зможуть працювати за значно кращими правилами.

“Законопроект був внесений у Раду за моєї ініціативи. Ми працювали над ним близько 1,5 року, намагаючись його якомога більше вдосконалити. Вдалося досягнути консенсусу з усіма політичними силами – законопроект підтримали всі фракції у парламенті”, – підкреслив Голова комітету.

Іванчук також додав, що законопроект невдовзі буде підписаний президентом і вступить у силу.