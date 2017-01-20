“Задзвеніли у вікнах шиби”: у 30-х роках преса писала про землетрус у Коломиї

“Задзвеніли у вікнах шиби”: у 30-х роках преса писала про землетрус у...

Газета “Кур’єр станиславовський” від 20 січня 1935 року переймалася питанням, скільки мають коштувати апельсини у Станиславові.

З цього приводу міністерство внутрішніх справ Польщі видало спеціальне розпорядження, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртку.

Отже, апельсини іспанські повинні коштувати у магазинах не дорожче півтора золотих за 1 кг, а роздрібна ціна, відповідно, до 13-26 грош за 1 штуку. Ціну можна збільшувати тільки у випадку, коли апельсини є великі за розміром.

Нам би їхні проблеми! Для довідки, середня зарплата кваліфікованого робітника в той час становила 70-120 зол. на місяць.

Газета “Діло” від 22 січня 1933 року повідомляє, що 19 січня у Коломиї та на цілому Покутті було відчутно легкий землетрус. Після глухого гуркотіння люди відчули один поштовх. Задзвеніли у вікнах шиби, захиталися меблі. Долівка тремтіла, як при переїзді важкого самоходу, пише газета. Землетрус тривав 3-4 секунди.

Газета “Діло” від 23 січня 1932 року розповідає про освячення, як написано, “з великою парадою” польської ремісничо-торгівельної бурси у Станиславові. У бурсі на той час навчалося 60 юнаків, але було місце ще для 100 учнів. Газета “Селянський прапор” від 23 січня 1927 року повідомляє про епідемію грипу у Європі. Ця хвороба поклала у ліжко щонайменше мільйон європейців. Проте грип 1927 року не такий страшний, як у 1918-19 чи у 1889-90 роках.

Як лікуватися, порада універсальна: звертатися до лікаря, виконувати його настанови та дотримуватися постільного режиму. Як засіб профілактики газета радить полокати горло розчином кухонної солі. Ця ж газета визначає тривалість робочого дня у торгових закладах – 12 годин.

Газета “Діло”від 24 січня 1930 року повідомляє про цікаву пропозицію до Міністерства комунікації. Пропонувалося у поїздах далекого прямування організовувати вагони-кінотеатри. Не пройшло і сто років як така пропозиція втілена в життя!

Газета “Кур’єр станиславовський” від 24 січня 1937 року звітує про те, як відбувалося освячення води на Йордан. Служба Божа пройшла у греко-католицькому та латинському костелах. Були присутні представники цивільної та військової влади воєводства. Освячення відбулося на площі Падеревського (тепер – майдан Шептицького). Грав оркестр. Бідою завершилося святкування Йордану для жителя с. Опришівці Олекси Карабина, який вирішив салютом відмітити Водохреще. Не вміючи як слід користуватись пістолем, селянин при салютуванні пострілом відірвав собі палець лівої руки.

Обережно із зброєю – закликає газета “Станиславівські вісті” від 25 січня 1912 року. Не менш шумно відсвяткували Йордан два станиславівські драгуни. Ввечері вояки напідпитку несподівано напали на двох учнів, які спокійно йшли вулицею. При цьому драгуни розмахували шаблями і поранили учня.

Газета “Станиславівські вісти” від 25 січня 1912 року призвала військові власті слідкувати за поведінкою вояків і покарати буйних жовнірів.