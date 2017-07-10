Забуті куточки Прикарпаття: кам’яна краса ландшафтного заказника Бовкоти. ФОТО

Фото із заказника Бовкоти, що в Долинському районі на ріці Лужанка, опублікував франківський фотограф, художник і журналіст Ігор Роп’яник.

Враженнями від поїздки в Бовкоти Ігор Роп’яник поділився у Фейсбук, пише КУРС.

“Здавалось би, вже обійшов-об’їздив всі закутки свого мальовничого краю. Інколи їдемо просто навмання, розвідуючи нові місцини. І от сьогодні, мандруючи Долинщиною, зупинилися край дороги, помітивши на непримітній дощечці напис “Бовкоти”. Що воно таке, подумалось. Пройшли стежкою через лісок і… потрапили у казку”, – написав художник.

“Перед Гошевом – поворот наліво на Витвицю. За селом ліворуч тече річка і ця місцина. Вона помітна. Там є аншлаг. Від дороги метрів двісті – і ви у казці”, – задає напрямок у коментарях франківський журналіст Володимир Безгачнюк.

Бовко́ти (Бовкути) – ландшафтний заказник місцевого значення, розташований у межах Долинського району Івано-Франківської області, біля села Станківці. Площа 2,2 га. Статус надано з метою збереження мальовничого природного комплексу в передгір’ї Карпат – скелі, пороги та водоспади на річці Лужанка.

В урочищі Бовкоти сама природа створила кам’яну красу вздовж русла річки Лужанки, пише “Долина Туристична”. На кілька сотень метрів, ніби виринувши з глибин віків, простягаються кам’яні глиби.

На відстані близько 1 км від урочища “Бовкоти” (по правому боці русла річки Лужанка) у лісі Матієвець височіє Карпатська кам’яна стіна. Різноманітні склепіння зачаровують, навівають страх та спонукають до роздумів над вічністю…

Біля самої скельної стіни знаходиться колишній бункер, де героїчно загинули вояки ОУН УПА та їх крайовий провідник “Дорошенко”. Написи на камені свідчать про те, що на цьому місці 7 вересня 1948 року було вбито “Дорошенка”. Місцеві жителі розказують, що тут точилися жорстокі бої, під час яких бункер було знищено.