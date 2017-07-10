Забуті куточки Прикарпаття: кам’яна краса ландшафтного заказника Бовкоти. ФОТО

Фото із заказника Бовкоти, що в Долинському районі на ріці Лужанка, опублікував франківський фотограф, художник і журналіст Ігор Роп’яник.
Враженнями від поїздки в Бовкоти Ігор Роп’яник поділився у Фейсбук, пише КУРС.
“Здавалось би, вже обійшов-об’їздив всі закутки свого мальовничого краю. Інколи їдемо просто навмання, розвідуючи нові місцини. І от сьогодні, мандруючи Долинщиною, зупинилися край дороги, помітивши на непримітній дощечці напис “Бовкоти”. Що воно таке, подумалось. Пройшли стежкою через лісок і… потрапили у казку”, – написав художник.
“Перед Гошевом – поворот наліво на Витвицю. За селом ліворуч тече річка і ця місцина. Вона помітна. Там є аншлаг. Від дороги метрів двісті – і ви у казці”, – задає напрямок у коментарях франківський журналіст Володимир Безгачнюк.
Бовко́ти (Бовкути) – ландшафтний заказник місцевого значення, розташований у межах Долинського району Івано-Франківської області, біля села Станківці. Площа 2,2 га. Статус надано з метою збереження мальовничого природного комплексу в передгір’ї Карпат – скелі, пороги та водоспади на річці Лужанка.
В урочищі Бовкоти сама природа створила кам’яну красу вздовж русла річки Лужанки, пише “Долина Туристична”. На кілька сотень метрів, ніби виринувши з глибин віків, простягаються кам’яні глиби.
На відстані близько 1 км від урочища “Бовкоти” (по правому боці русла річки Лужанка) у лісі Матієвець височіє Карпатська кам’яна стіна. Різноманітні склепіння зачаровують, навівають страх та спонукають до роздумів над вічністю…